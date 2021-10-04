Ekim ayı kira zam oranı belli oldu

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ekim ayında kiralara yapılacak zam oranları da belli oldu.</p>\n<p>Kira zam oranları TÜİK'in açıkladığı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Buna göre eylülde 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 16,42 olarak gerçekleşti. </p>\n<p>Böylece ekim ayı kira artış oranı yüzde 16,42 olarak gerçekleşti.</p>\n<p>Eylülde yıllık enflasyon yüzde 19,58 olurken, aylık enflasyon ise yüzde 1,55 olarak gerçekleşti.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/enflasyon-rakamlari-aciklandi,982995" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Enflasyon eylülde yıllık yüzde 19.58 oldu</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/yazarlar/baris-soydan/konutta-fiyat-artisi-surecek-mi-gelir-adaletsizligi-fiyat-dengesini-bozdu,32689" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Konutta fiyat artışı sürecek mi? En çok artan yerlerin ortak özelliği...</strong></a></p>\n</body>\n</html>