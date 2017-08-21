Ekim 2016’da ataması yapılan çok sayıda doktor, 'güvenlik soruşturması' nedeniyle hâlâ bekletiliyor

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Devlet Memurları Kanunu’na eklenen bir hüküm ile devlet memurluğuna alınmanın ‘genel şartları’na, ‘güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak’ şartı getirildi. Bu şart ile birlikte Ekim 2016’da ataması gerçekleşen ve görev başı yapması beklenen çok sayıda hekim, OHAL kapsamında zorunlu tutulan “güvenlik soruşturması” aylardır sonuçlanmadığı ifade edildi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun heberine göre, Güvenlik soruşturması devam ettiği için isimlerini açıklamak istemeyen hekimler yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

Atanamayan öğretmenler gibi atanamayan hekim problemi ile baş başa kalan pratisyen ve uzman hekimler birbirleri ile iletişim halinde olduklarını, yaşadıkları problemleri ortak bir platformda birbirleri ile paylaştıklarını söyledi. Tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra kura sonucunda ataması yapılan ve atandıkları yerlerin dahi belli olduğunu belirten hekimler, Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt bekliyor.

Muhalif olanların soruşturması sürüyor

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) konuya ilişkin başvuru yaptıklarını belirten hekimler, aldıkları yanıtın “Güvenlik soruşturmanız devam ediyor” olduğunu belirtti.

Kendileri ile birlikte atamaları yapılan bazı hekimlerin güvenlik soruşturması sona ererken kendilerinin hala bekletildiğini ifade eden bir uzman hekim şunları söyledi:



“10 yıldır devlet memurluğu görevini yerine getirme geçmişim olmasına rağmen yaklaşık 10 aydır güvenlik soruşturmasından yanıt bekliyorum. Neden bekletiliyor olduğuma ilişkim aldığım bilgi, öğrencilik yıllarında katıldığım ve ceza almadığım eylemler... Öğrencilik yıllarında muhalif olan çok sayıda insan bekletiliyor. Güvenlik soruşturmasının kriterini bilemiyoruz, net bir açıklamada yapılmıyor. Konuştuğum insanların bir kısmı Gezi’ye katılmış bir kısmı YÖK eylemlerine katılmış. Hakkında dava açılmadığı halde çok sayıda hekim bekletiliyor.”

Soruşturmanın sebebi menzil tarikatı mı?

Bir başka hekim ise, AKP’li milletvekillerinden aldığı resmi olmayan bilginin “Menzil tarikatı aşılamıyor” olduğunu belirtti. Güvenlik soruşturması sebebiyle bekletilen hekim, “Ciddi bir kadrolaşma var ve muhalif olan hekimler güvenlik soruşturması gerekçesi ile bekletiliyor” dedi.

Kimse bizimle ilgilenmiyor

Aralık 2016’dan dahi atanamayan hekim kaldığını belirten hekimler, “Herkes bıkmış ve usanmış durumda. Psikolojik olarak ciddi bir yıpranma yaşıyoruz. Maddi anlamda da zorlayan bir süreç oldu. Ekonomik gerekçeler dolayısıyla tost satmaya başlayan bir arkadaşımız var.



Mağduriyete ilişkin idari dava açılabilir ama güvenlik soruşturmasından yazı beklendiği için dava açmak da tercih edilmiyor. Bazılarımızın okul devam ederken aldığı KYK borcu geldi ama işe başlayamadık. Düğün borcuna giren ve ciddi mağduriyetler yaşayanlar da var.



Bakanlığı aradığımızda da sürekli bir yönlendirme var ve kimse ilgilenmiyor” ifadelerini kullandı.