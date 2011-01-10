%01/10/2011 ~ 10/10/2011 + 16-30 Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 11/10/2011 + 16-30 Eylül 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi % 01/10/2011 ~ 17/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~17/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 17/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 17/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 17/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 17/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu %01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu % 01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu % 01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu % 01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu %01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi % 01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 20/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi % 01/10/2011 ~ 24/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı % 01/10/2011 ~ 24/10/2011 + Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) % 01/10/2011 ~ 24/10/2011 + Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı % 01/10/2011 ~ 24/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı %01/10/2011 ~ 24/10/2011 + Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı % 01/10/2011 ~ 24/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı % 16/10/2011 ~ 25/10/2011 + 1-15 Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi % 16/10/2011 ~25/10/2011 + 1-15 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi % 01/10/2011 ~ 26/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi % 01/10/2011 ~ 26/10/2011 + Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) % 01/10/2011 ~ 26/10/2011 + Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi % 01/10/2011 ~ 26/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi % 01/10/2011 ~ 26/10/2011 + Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi % 01/10/2011 ~ 26/10/2011 +Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi %01/10/2011 ~ 31/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) % 01/10/2011 ~ 31/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) % 01/10/2011 ~ 31/10/2011 + Eylül 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi