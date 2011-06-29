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Spor

EKİCİ: "WERDER'LE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM" BERLİN (A.A)

29 Haziran 2011 17:37

-EKİCİ: "WERDER'LE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM" BERLİN (A.A) - 29.06.2011 - Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih'ten Werder Bremen'e transfer olan milli futbolcu Mehmet Ekici, yeni takımıyla şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi. Mehmet, Alman spor dergisi Sportbild'de yayınlanan röportajında, önemli bir pozisyon olduğu ve oyunun içine daha fazla girebildiği için orta alanda oynamayı sevdiğini belirterek, ''Werder ile şampiyonluk kazanmak ve kulübün geçen 8 yıl içinde 7 kez oynadığı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Bunlar benim hedeflerim'' dedi. Werder Bremen'i tercih etmekte zorlanmadığını da anlatan Mehmet, ''Teknik direktör Thomas Schaaf ile ilk görüşmemizde kendisinin çok duygusal olduğunu gördüm. Bu yanını hiç bilmiyordum. Teknik direktörün beni kesinlikle istediğini hemen anladım. Bu bir oyuncu için çok önemli. Bu nedenle, başka tekliflere rağmen hemen Bremen'den yana karar verdim'' diye konuştu. Zinedine Zidane ve Bayern Münih'in eski oyuncusu Mehmet Scholl'a hayranlık duyduğunu ifade eden Mehmet, Werder Bremen'e gelmesinde de, gençliğinde teknik direktörü olan Scholl'un büyük etkisi olduğunu kaydetti. Mehmet, Real Madrid'de oynayan Mesut Özil ile mukayese edilmekten hoşlanmadığını da tekrarlayarak, ''O Özil, ben Ekici'yim'' dedi.

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