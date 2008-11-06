Ekibindeki kritik isimler

Demokratik Parti’nin Temsilciler Meclisi’ndeki en önemli isimlerinden. Eski Başkan Bill Clinton’ın harika çocukları arasındaydı. Beyaz Saray’a geçeceği konuşuluyor.Eski Kuzey Dakota Senatörü, Obama onun ekibinin tamamını kadrosuna kattı. Daschle için de Beyaz Saray görevi gündemde. Yardımcısı Denis McDonough Türkiye’yi iyi bilen isimlerden.Clinton döneminin Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinden. Obama kabinesinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasına kesin gözle bakılıyor.Brookings Enstitüsü’ nün Avrupa Projesi direktörlerinden. Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa’dan sorumlu isim olarak Dışişleri’ne dönmesi bekleniyor.: Başkan Yardımcısı olacak Joe Biden’ın en etkili kurmaylarından. Türkiye’yi çok iyi tanıyor. Bill Clinton’ın TBMM’de yaptığı tarihi konuşmayı kaleme alan isimlerden. Beyaz Saray’da Biden ekibini yönetmesi bekleniyor.Cumhuriyetçi Parti’nin en merkezdeki senatörlerindendi. Yeniden aday olmayacağını açıkladı ve aktif siyasette kendini geri çekti. Dışişleri ya da Savunma Bakanlığı’nda çalışma ihtimali yüksek.: Suikasta kurban giden eski J.F. Kennedy’nin kızı kampanyanın en önemli isimleri arasındaydı. Biden’ın seçilme sürecinde etkili oldu. Eğitim Bakanı olabileceği söylentileri internette sevinç dalgası yarattı.“Kadınlar bilim ve matematiğe uygun değil” dediği için Harvard’dan kovulma noktasına gelen ama Wall Street’in en sevilen isimleri arasında yer alan Summers, Hazine Bakanı olabilir.