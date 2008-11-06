Ekibindeki kritik isimler

Demokrat Barack Obama, önceki gün düzenlenen seçimi rahat bir çoğunlukla kazanarak ABD’nin ilk siyahi başkanı oldu. 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Obama'nın ekibinde kritik isimler var.Rahm Emanuel:
Demokratik Parti’nin Temsilciler Meclisi’ndeki en önemli isimlerinden. Eski Başkan Bill Clinton’ın harika çocukları arasındaydı. Beyaz Saray’a geçeceği konuşuluyor. Tom Daschle:
Eski Kuzey Dakota Senatörü, Obama onun ekibinin tamamını kadrosuna kattı. Daschle için de Beyaz Saray görevi gündemde. Yardımcısı Denis McDonough Türkiye’yi iyi bilen isimlerden. Susan Rice:
Clinton döneminin Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinden. Obama kabinesinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasına kesin gözle bakılıyor. Philip Gordon:
Brookings Enstitüsü’ nün Avrupa Projesi direktörlerinden. Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa’dan sorumlu isim olarak Dışişleri’ne dönmesi bekleniyor. Anthony Blinken
: Başkan Yardımcısı olacak Joe Biden’ın en etkili kurmaylarından. Türkiye’yi çok iyi tanıyor. Bill Clinton’ın TBMM’de yaptığı tarihi konuşmayı kaleme alan isimlerden. Beyaz Saray’da Biden ekibini yönetmesi bekleniyor. Chuck Hagel:
Cumhuriyetçi Parti’nin en merkezdeki senatörlerindendi. Yeniden aday olmayacağını açıkladı ve aktif siyasette kendini geri çekti. Dışişleri ya da Savunma Bakanlığı’nda çalışma ihtimali yüksek. Caroline Kennedy
: Suikasta kurban giden eski J.F. Kennedy’nin kızı kampanyanın en önemli isimleri arasındaydı. Biden’ın seçilme sürecinde etkili oldu. Eğitim Bakanı olabileceği söylentileri internette sevinç dalgası yarattı. Larry Summers:
“Kadınlar bilim ve matematiğe uygun değil” dediği için Harvard’dan kovulma noktasına gelen ama Wall Street’in en sevilen isimleri arasında yer alan Summers, Hazine Bakanı olabilir.