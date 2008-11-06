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Dünya

Ekibindeki kritik isimler

Demokrat Barack Obama, önceki gün düzenlenen seçimi rahat bir çoğunlukla kazanarak ABD’nin ilk siyahi başkanı oldu. 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Obama'nın ekibinde kimler var?

06 Kasım 2008 02:00

Demokrat Barack Obama, önceki gün düzenlenen seçimi rahat bir çoğunlukla kazanarak ABD’nin ilk siyahi başkanı oldu. 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Obama'nın ekibinde kritik isimler var.

Rahm Emanuel: Demokratik Parti’nin Temsilciler Meclisi’ndeki en önemli isimlerinden. Eski Başkan Bill Clinton’ın harika çocukları arasındaydı. Beyaz Saray’a geçeceği konuşuluyor.

Tom Daschle: Eski Kuzey Dakota Senatörü, Obama onun ekibinin tamamını kadrosuna kattı. Daschle için de Beyaz Saray görevi gündemde. Yardımcısı Denis McDonough Türkiye’yi iyi bilen isimlerden.

Susan Rice: Clinton döneminin Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinden. Obama kabinesinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olmasına kesin gözle bakılıyor.

Philip Gordon: Brookings Enstitüsü’ nün Avrupa Projesi direktörlerinden. Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa’dan sorumlu isim olarak Dışişleri’ne dönmesi bekleniyor.

Anthony Blinken: Başkan Yardımcısı olacak Joe Biden’ın en etkili kurmaylarından. Türkiye’yi çok iyi tanıyor. Bill Clinton’ın TBMM’de yaptığı tarihi konuşmayı kaleme alan isimlerden. Beyaz Saray’da Biden ekibini yönetmesi bekleniyor.

Chuck Hagel: Cumhuriyetçi Parti’nin en merkezdeki senatörlerindendi. Yeniden aday olmayacağını açıkladı ve aktif siyasette kendini geri çekti. Dışişleri ya da Savunma Bakanlığı’nda çalışma ihtimali yüksek.

Caroline Kennedy: Suikasta kurban giden eski J.F. Kennedy’nin kızı kampanyanın en önemli isimleri arasındaydı. Biden’ın seçilme sürecinde etkili oldu. Eğitim Bakanı olabileceği söylentileri internette sevinç dalgası yarattı.

Larry Summers: “Kadınlar bilim ve matematiğe uygun değil” dediği için Harvard’dan kovulma noktasına gelen ama Wall Street’in en sevilen isimleri arasında yer alan Summers, Hazine Bakanı olabilir.

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