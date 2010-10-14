-EKER: ''EKMEK ZAMMININ GEREKÇESİ BUĞDAY DEĞİL'' ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ekmek fiyatı belirlenmesinin bakanlıkla bir alakası olmadığını, kendilerinden de böyle bir onay görüş alınmadığını kaydetti. Kurbanlık fiyatları konusunda ise Eker, ''Piyasaya daha doğru dürüst hayvan çıkmamış, pazarları kurulmamış. Buna rağmen bazı televizyonlarda alt yazı filan geçiyor. Geçen sene (2 milyondu, bu sene 5 milyon oldu) falan sözleri çıkıyor. Bunlar da doğru değil. Hayali rakamlar. Lütfen vatandaşı da paniğe sevk edecek yalan yanlış bilgiler vermeyelim. Bu tüketicimize, üreticimize zarar verir'' değerlendirmesinde bulundu. Eker, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin, ekmekte zam tartışmaları, kurbanlık ve et ithalatı konusundaki çeşitli sorularını yanıtladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe yüzde 15 zam oranı açıklamasından sonra TESK ve Fırıncılar Federasyonu arasında yetki tartışması başladığının hatırlatılması üzerine Eker, ekmeğin serbest piyasada fiyatı belirlenen bir ürün olduğunu, fiyat belirlenmesinin bakanlıkla alakası olmadığını söyledi. Eker, ''Bizden de böyle bir onay, görüş alınmış değil'' dedi. -EKMEK MALİYETİ İÇERİSİNDE BUĞDAYIN PAYI SADECE YÜZDE 21- Ekmek maliyeti içerisinde buğdayın payının sadece yüzde 21, yani 5'te bir oranında olduğunu, ekmek fiyatının açıklanmasının bakanlıkla ilgili olmadığını vurgulayan Eker, ''Bizimle ilgili kısmı piyasada buğday var mı, var. Un var mı, var. 2008 Haziran ayında bir ton ekmeklik buğday ortalama 555 lira iken, bugün 660 lira, 12 Ekim tarihi itibariyle. Ortalama Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın fiyatı. Ekmeğin tamamı da o üründen yapılmıyor. Buna baktığınızda buğdayda 2 yıl içerisindeki artış yüzde 17-18'e geliyor. 5'te biri bunun ekmek maliyetine etki ediyor, bu da ortalama yüzde 4'' diye konuştu. ''Keşke, Fırıncılar Federasyonu o kararı açıklarken, bunun hangi maliyet unsurlarından kaynaklandığını da net olarak kamuoyuna bildirseydi'' diyen Eker, vatandaşların haklı olarak ekmek zammının buğday, un maliyetindeki artıştan kaynaklandığını düşündüğünü ancak durumun bu olmadığını söyledi. Yetki tartışmaları konusunda ise Eker, ''Ticari bir konu, onların mevzuatlarıyla ilgili bir konu. O konuda ben yorum yapmıyorum'' değerlendirmesinde bulundu. -''SÜT TOZU İTHALİ DİR KAPSAMINDAKİ BİR ÇALIŞMA''- Süt ithaline yönelik iddialara ilişkin soru üzerine Bakan Eker, ''Sütle ilgili piyasada yanlış bilgiler olduğunu, yanlış şeyler söylendiğini'' belirterek, ''(Süt ithal ediliyor) falan, bu doğru değil. Yapılan şey şu, DİR (dahilde işleme rejimi) kapsamında AB ülkelerine ihraç etmek kaydıyla alıyoruz. Diyor ki 2 bin 500 ton süt tozunu benden alın. Bunun ürünü de bana satın. Yani AB ülkelerine o ürünü satmamız için hammaddeyi, 2 bin 500 ton oradan alıyoruz'' dedi. Bunun DİR kapsamında bir çalışma olduğunu, piyasayla ilişkili bir durum olmadığını belirten Eker, ''Bunun karşılık geldiği sütün tamamı 25 bin ton. Gerek bazı politikacılar, gerek bazı dernek ve meslek kuruluşlarının, 'artık Türkiye süt de ithal ediyor) ifadesi doğru bir ifade değil. İçerdeki süt fiyatlarına zarar verecek bir uygulama da yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız'' diye konuştu.