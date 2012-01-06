-Eker: Yeni gıda güvenliği sistemi kuruluyor KARACABEY (A.A) - 06.01.2012 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, ''Gıdayla ilgili 90 yönetmeliğin bir arada devreye girdiği Türkiye'de yeni bir 'gıda güvenliği sistemi' kuruluyor'' dedi. Eker, Nestle'nin Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Nestle Kahvaltılık Gevrek Fabrikası'nın açılışında, tarım ve gıdanın, insanlığın tüm dönemlerinde var olduğunu ve böyle de devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin coğrafya ve tarımsal potansiyeliyle önemli bir ülke olduğunu belirten Eker, şöyle devam etti: ''Uyguladığımız tarımsal politikalarla bu stratejik değere uygun bir tarım sektörü yapılanması gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de gıda sektörü ve sanayi gelişiyor. Biz gıdayı bir zincir olarak nitelendiriyoruz. Nerede başlar? Tarlada ve toprakta başlar. Toprağın güçlenmesinde, toprağa atılacak tohumda başlar. Nereye kadar? Kasenin içindeki evreye kadar. Yani kaşığımızın tamamının içine girene kadar. Bu halkaları bir zincir olarak görüyoruz. Bunları bir bütün olarak ele alıp tedarik, temin, üretim, endüstri, denetim, kısacası zincirin bütün halkalarının değerlendirilmesi lazım. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, gıdayla ilgili 90 yönetmeliğin bir arada devreye girdiği Türkiye'de yeni bir 'gıda güvenliği sistemi' kuruluyor.'' -''Nestle gibi dünya markaları gelip yatırım yapıyor''- Bakan Eker, Türkiye tarım ve gıda sektörünün, gerek yarattığı istihdam gerekse katma değer, insanlara sağladığı beslenme ve düzeyi açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, şehirlerde, şehir hayatında beslenmenin çok daha önem kazandığını bildirdi. Tüketim kalıplarının değiştiğini dile getiren Eker, şöyle konuştu: ''Alışkanlıklar değişiyor. Yani, şehre uygun, şehir hayatına ve kültürüne uygun formlar gelişiyor. Dolayısıyla bu zincirin halkalarındaki bütün üretim mekanizmalarını değerlendirmek, takip etmek son derece önemli. Tabi Türkiye ve yatırım ortamının iyileşmiş olması, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini kolaylaştırıyor. Dünyanın, Avrupa'nın önemli ülkeleri, bugün kriz yaşarken, birçok ülkede anormal derecede ekonomik küçülme yaşanıp, işsizlik rakamları artarken, ücretler durdurulup veya düşürülürken, Türkiye'nin yüzde 9'larda bir büyüme kaydetmiş olması, tarım sektöründe yılın ilk 9 ayında yüzde 5.3 büyüme yakalanması son derece önemli. Bunun için bu yatırım ortamıyla birlikte Türkiye'de, Nestle gibi dünya markaları gelip yatırım yapıyor.'' Eker, sadece tarımsal üretimin verimli bir şekilde artırılması değil tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için de çaba harcadıklarını belirterek, ''Özellikle küçük ve orta boy tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kurulmasını yüzde 50 oranında hibe yoluyla destekleyerek, bu bölgede ve bütün Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlıyoruz'' dedi.