-Eker TMO'nun tanıtım filminde rol aldı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni buğday alım sistemini anlatan tanıtım filminde rol aldı. Yeni sistem, ''çiftçi kardeşim, kaliteli üret daha da kazan'', ''buğdayda daha adaletli alım dönemini başlattık'' sloganlarıyla üreticiye tanıtılacak. Bakan Eker'in rol aldığı tanıtım filminde, yeni alım sistemiyle sertifikalı tohumluk kullanımının artması, çiftçilerin daha kaliteli üretim yapması, verimin artırılması ''kaliteli üret daha fazla kazan'' sloganıyla teşvik ediliyor. Yeni alım sisteminin getirdiği yeniliklerin anlatıldığı ve Bakan Eker'in de rol aldığı tanıtım filmi, Ulusal kanallarda primetime'da yayınlanacak. Tanıtım filmi ayrıca 90'un üzerinde yerel kanalda da izleyiciyle buluşacak.