T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Eker TMO'nun tanıtım filminde rol aldı ANKARA (A.A)

04 Kasım 2011 16:45

-Eker TMO'nun tanıtım filminde rol aldı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni buğday alım sistemini anlatan tanıtım filminde rol aldı. Yeni sistem, ''çiftçi kardeşim, kaliteli üret daha da kazan'', ''buğdayda daha adaletli alım dönemini başlattık'' sloganlarıyla üreticiye tanıtılacak. Bakan Eker'in rol aldığı tanıtım filminde, yeni alım sistemiyle sertifikalı tohumluk kullanımının artması, çiftçilerin daha kaliteli üretim yapması, verimin artırılması ''kaliteli üret daha fazla kazan'' sloganıyla teşvik ediliyor. Yeni alım sisteminin getirdiği yeniliklerin anlatıldığı ve Bakan Eker'in de rol aldığı tanıtım filmi, Ulusal kanallarda primetime'da yayınlanacak. Tanıtım filmi ayrıca 90'un üzerinde yerel kanalda da izleyiciyle buluşacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24