-Eker: ''Terör enerjimizi alıyor'' ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'nin her alanda önemli mesafe katettiğini, hala da katedilecek yolu bulunduğunu, ancak bazı sıkıntıların da olduğunu belirterek, ''Sıkıntılarımız oluyor, terörle boğuşuyoruz, pranga gibi ayaklarımızı tutuyor zaman zaman. Enerjimizi alıyor'' dedi. Eker, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) tarafından, 25 Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe katıldı. Tarım sektörünün bu yılın ilk 6 ayında yüzde 6,8 büyüdüğünü, bu oranın büyük ölçüde mevsimsel şartlara bağlı üretim yapan sektör için çok yüksek bir oran olduğunu belirten Eker, 2007-2008'de yaşanan kuraklık dönemi hariç tarım sektörünün 2003'ten beri pozitif büyüdüğünü ifade etti. Bu durumun tabiat şartlarına bağımlılığın azaldığının bir göstergesi olduğunu dile getiren Eker, şöyle devam etti: ''Türkiye'de tarımda verimlilik artıyor. 8 sene evvel 24 milyon hektarlık alanda 23 milyar dolar hasıla elde ediyordu Türkiye ve dünya ülkeleri içinde 11'inci büyük tarım ülkesiydi. 2010'da aynı alanda 61,8 milyar dolar tarım hasılası elde etti ve dünyada 7. ülke oldu. Geride bıraktığı 4 ülkeden üçü ise Avrupa ülkesi. Bunu görünce Avrupa'daki bazı dostların Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde (AB) görmeyi neden istemediklerini anlıyoruz. Türkiye önemli mesafe katetti hala da katedeceğimiz yol var. Sıkıntılarımız oluyor, terörle boğuşuyoruz, pranga gibi ayaklarımızı tutuyor zaman zaman. Enerjimizi alıyor. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Silahlı saldırıya uğradığınız zaman yapacağınız şey mücadeledir ama müzakerelerimizi de devam ettireceğiz, yani siyasi olarak yapılması gereken neyse, toplumun beklentileri, demokratikleşmeyle, sivilleşmeyle ilgili çabalarımızı da sürdüreceğiz.'' -Van'a 200 bin paket makarna- Van'da meydana gelen depreme de değinen Eker, yaraların sarılacağını söyledi. Böyle zamanlarda Türk insanının yardımlaşma duygusunun her zamankinden daha fazla öne çıktığını belirten Eker, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneğinin de bölgeye 200 bin paket makarna göndereceğini bildirdi. Gıda Dernekleri Federasyonunun da bu yönde bir çalışmasının olacağını dile getiren Eker, israf olmayacak şekilde bu yardımların yapılmasının önemine işaret etti.