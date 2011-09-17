-Eker: Sevgiyi ve kardeşliği birlikte geliştireceğiz DİYARBAKIR (A.A) - 17.09.2011 - Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ''Bakmayın bugün imajımızı kirletmeye kalkışanlara. Biz onlara inat sevgiyi ve kardeşliği birlikte büyütüp geliştireceğiz'' dedi. Eker, Güneydoğu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünde düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın 7-8 bin yıllık tarihe sahip 25 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi bir kent olduğunu söyledi. Uçak ile Diyarbakır üzerinde tur atıldığında tarihi Diyarbakır Surlarının kimilerine göre kalkan balığına benzetildiğini ifade eden Eker, ''Ben surları insan kalbine benzetiyorum. İnsan kalbi kadar sıcak. Evrensel kültür ve değerler ile medeni ve insani değerlere sahip insanların yaşadığı bir şehir burası. Bu kalp herkese açık. Bu kalp sevgi, hoşgörü ve toleransa beşiklik etmiştir. Bakmayın bugün imajımızı kirletmeye kalkışanlara. Biz onlara inat sevgiyi ve kardeşliği birlikte büyütüp geliştireceğiz'' diye konuştu. Eker, AK Parti hükümeti döneminde tarımın el değmemiş alanları ve çözüm üretilmemiş sahalarında çözümler ürettiklerini söyledi. Eker, tarım, sigorta, toprak ve gıda başta olmak üzere tarıma ilişkin 14 kanun çıkardıklarını, tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin önüne geçen düzenlemeyi bu dönem çıkaracakların belirtti. Eker, bakanlığı yeniden yapılandırdıklarını, bakanlığa bu kapsamda yeni genel müdürlükler ve birimlerin eklendiğini söyledi. Bu kapsamda bakan yardımcısı olarak kararnamesi onaylanan Kutbettin Arzu'nun getirildiğini ifade etti. Eker, Türk çiftçisinin ürettiği hasıla ile 74 milyon insanın yanı sıra 30 milyon turistin de karnını doyurduğunu ifade ederek, bunun dışında 13 milyar dolar değerinde de tarım ve gıda maddesi ihraç ettiğini söyledi. Türkiye'de ihracatın, ithalatın üzerinde olduğunu belirten Eker, Türkiye'de ithalatın o ürünlere mahkum olunduğu için değil, ticaretin bir gereği olarak yapıldığını vurguladı. Eker, Türkiye'nin şu anda ürettiği 62 milyar dolar tarımsal hasıla ile dünyanın 190 ülkesi içerisinde 7. sırada yer aldığına dikkati çekerek, ''Bu Dünya Bankası'nın raporlarında 6. sıra olarak geçiyor. OECD raporlarında ise 7. sıra. Türkiye 8 yıl önce ise 11. sıradaydı. Fransa, İtalya ve İspanya'yı geçtik. Avrupa'nın birinci, dünyanın 7. büyük tarım ekonomisine sahip ülkesiyiz. Bu sizlerin eseri. Çünkü alan aynı. Türkiye'nin tarımsal hasılası teknoloji, yeni kanun ve mevzuat düzenlemeleri ile 8 yılda 3 kat artarak 62 milyar dolara ulaştı. Aynı alandan 23 milyar dolar üretilirken şu anda 62 milyar dolar tarımsal hasıla üretiliyor'' dedi.