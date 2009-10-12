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Ekonomi

Eker: Et fiyatını İran'ın teşviği arttırdı

12 Ekim 2009 03:00

Kırmızı et fiyatlarının 1 yılda yaklaşık yüzde 50 zamlanması sektörde tartışılırken Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, bu yükselişin İran’ın büyükbaş hayvancılığa çok iyi teşvik vermeye başlamasından kaynaklanmış olabileceğini savundu.

Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı konumundaki Anuga 2009’un açılışına katılan Eker’e, bazı Türk gıda şirketlerinin sahipleri et fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri aktardı. Eker,  “Aslında bu durum İran’dan kaynaklanıyor. İran hayvancılığa yeni bir destekleme başlattı. Bizim büyükbaşların fiyatları da bu yüzden yükseldi” dedi. 

Türkiye’nin kırmızı ve beyaz ette maliyetler nedeniyle dış rekabet şansının zayıf olduğunu vurgulayan Eker, şöyle konuştu: “Avantajlı alanlarımız meyve, sebze ve bakliyat. En az 10 bin dönümlük meyve plantasyonları kurma çalışması başlattık. Plantasyonları gıda sanayi ile ilişkilendirip, bu alanda yeni hedefimiz dünya pazarlarına girmek. Uluslararası firmalar meyve yetiştirmek için sürekli yeni üretim alanları arıyorlar. Türkiye buna uygun. Körfez ülkelerinden de ürün yetiştirmek için Türkiye’de arazi arayışı var. Ortadoğu’daki ülkeler 25 milyar dolarlık meyve-sebze ithalatı yapıyor. Bizi atlayıp narenciyeyi Latin Amerika’dan alıyorlar. Bizim bunlara da odaklanmamız lazım.”

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