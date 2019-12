-EKER ET FİYATINDA PERAKENDECİLERİ SUÇLADI İSTANBUL (A.A) - 25.12.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, şu anda ette üretici fiyatlarının yüksek olmadığını, problemin perakendeden kaynaklandığını söyledi. Eker, 2010 yılında tarım sektöründe yaşananları ve yeni yılda uygulanacak politikaları paylaştığı Conrad oteldeki basın toplantısında, dünyada 1 Hazirandan Aralık ayına kadar buğday fiyatları yüzde 75 artarken, Türkiye'deki artışın yüzde 25-28 arasında kaldığını, arz ve stok ve fiyatta problem oluşmadığını söyledi. Tarım ve gıda ürünlerinin, dünyanın gündeminde her gün biraz daha önem kazandığına işaret eden Eker, ''Tüm bunlar, tarım sektörünü stratejik bir sektör olarak ele almamız, planlarımızı, projelerimizi buna göre, orta ve uzun vadeli olarak planlamamız gerektiği mesajını bize veriyor. Biz de tarım sektörünü bu bakış açısıyla, bu düşünceyle şekillendirdik ve 2002'den itibaren bu anlayışla tarımı bir stratejik alan olarak gördük'' dedi. Eker, yapılan bir hesaplamaya göre Türkiye tarım sektörünün, dünyanın 8'inci, bir başka hesaplamaya göre 9'uncu büyük tarımsal gücü olduğunu aktararak, Türkiye'nin 1.530 tarımsal ürünü 177 ülkeye ihraç ettiğini, önceden 4 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edilirken, 2009'da bu rakamın 11,9 milyar dolara çıktığını kaydetti. Türkiye'nin, tarım ürünleri açısından net ihracatçı olduğunu belirten Eker, 2009 yılında dünya buğday unu ihracatında Türkiye'nin ilk sırada geldiğine değinerek, ''Türkiye, yediği ekmekte buna muhtaç olduğu için yapmıyor, bunu işleyip ihraç etmek üzere yapıyor. Bu da iyi bir şey. Geçen yıl sadece buğday ürünlerinden elde edilen ihracat 1,2 milyar dolar'' diye konuştu. -ET FİYATLARI- Mehmet Mehdi Eker, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, et fiyatlarına ilişkin olarak şunları söyledi: ''Et ve Balık Kurumu kıymayı 16 liradan satıyor. Depoları şu anda et dolu, keseceği binlerce de kasaplık hayvan var. Et fiyatları yükselmiyor, aksine düşüyor. Ben, her gün Türkiye'nin en çok hayvan kesilen 13 vilayetinden kesilen hayvan sayısını, fiyatları günlük takip ediyorum. Dün itibariyle 13 vilayetin ortalamasına göre, kilogram başına kemikli et 14,5 lira. Önceki gün 15 liraydı. Bu, geçtiğimiz aylarda 17-18 liraya kadar çıkmıştı. Nisan ayına göre, kemikli et 17-18 liralardan 14,5-15 liraya kadar düştü. Nisan ayına göre, kıyma ve kuşbaşı fiyatında yüzde 18-19 civarında azalma var.'' 9 tane marketin reyonlarında perakende et fiyatlarını takip ettiklerini ifade eden Eker, yerli kemikli eti 14,5-15 liraya satın alan market, kasap veya kişinin nakliye, katma değeri ile kemik payı düştüğünde 20 liraya karla kıyma sattığının altını çizerek, ''Eğer 25 liraya satıyorsa, bu fahiş bir kardır. Eğer bir markette 25 liraya kıyma satılıyorsa, ki satan 1-2 market var, bunlar fahiş kar ediyorlar'' dedi. Eker, damızlık hayvancılık konusunda orta ve uzun vadede desteklemeleri olduğunu hatırlatarak, faizsiz kredinin yaklaşık yarısının besi faaliyeti yapmak üzere kullandırıldığını belirtti. 2002 yılından itibaren alındığında, enflasyona göre Nisan 2010'da toptan ette olması gereken fiyatı 14 lira olarak açıklayan Eker, ''Şu anda bu fiyatlar, üretici fiyatları yüksek fiyatlar değil. Problem perakendede... 18,90 liraya kuşbaşı satan var. Gayet de sağlıklı et. Fotoğraflarını alıyorum marketten. İthal etin maliyeti şu anda 10,5-11 lira. 11 liraya aldığı eti 26 liraya satıyor. Böyle marketler var. Bunlarla ilgili kurumlar, gerekeni yapıyor'' diye konuştu.