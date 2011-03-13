-EKER: AK PARTİ TÜRKİYE'NİN ŞANSIDIR GAZİANTEP (A.A) - 13.03.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ''AK Parti Türkiye'de yaşayan Kürtlerin de Türklerin de Arapların da Çerkezlerin de kim varsa hepsi için bir şanstır, bir fırsattır, bir imkandır, Türkiye'nin şansıdır'' dedi. Eker, Şehitkamil Belediyesi konferans salonunda düzenlenen ''Türkiye Buluşmaları'' toplantısında, 12 Haziran'da milletle tekrar buluşacaklarını, gözlerinin ufukta, 2023, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde olduğunu söyledi. 2023'de Türkiye'nin nereden nereye geleceğini, ekonomisinin, ihracatının, tarımının, eğitiminin, sağlığının, büyümesinin, enerjisinin, tarımının, sulamasının ne olacağının programını yaptıklarını belirten Eker, şöyle konuştu: ''Bu seçim, 12 Haziran 2011 seçimi işte milletimizle bu 2023 hedefimizin gerçekleşmesinde izlenecek yol haritasını, programı, projeleri oylayacağız, milletimizle onu konuşacağız. Dolayısıyla bu dönemde de inşallah aynı şekilde biz başarıyla bu seçimden de çıkacağımızı biliyoruz. Türkiye tabi birikmiş sorunları olan bir ülkeydi. Türkiye'nin sorunları sadece ekonomik problemlerden, işsizlikten enflasyondan ibaret değildi. Türkiye'nin sosyal siyasal kültürel birçok problemi vardı. Türkiye uluslararası ilişkilerde sürekli herkesi düşman belleyen, etrafımız düşmanlarla çevrili diyen ve akılla değil vehimle hareket eden vehimlerle, korkularla endişelerle vatandaşına da öyle davranan, vatandaşını kendisini rahat ifade etmesine izin vermeyen bir sisteme sahipti. Anti demokratik uygulamaların sebebi buydu. Türkiye'de Kürt sorununun bu süreç içerisinde gelişip büyümesinin de sebebi buydu, bu tür uygulamalardı.'' -''AK PARTİ ŞANSTIR'' Bakan Eker, Türkiye'de tekrar Kürtü, Türkü, Arabı, Çerkezi, Lazı, Boşnağı, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi birlik ve beraberlik duygusu içinde, kardeşçe, birlikte yaşama iradesini ortaya koyacak, bunu geliştirecek bir iklimi oluşturma, bir altyapıyı, sosyal, hukuki ve idari mekanizmasıyla oluşturma çabası içinde olduklarını dile getirdi. Birlik, beraberlik kardeşlik projelerinin, demokratikleşme hedefinin ve gayesinin de herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşamasına zemin hazırlamak olduğunu ifade eden Eker, şöyle devam etti: ''Türkiye'yi bölmek, böldürmek değil. Aksine Türkiye'deki birlik ve beraberliği perçinlemek, Türkiye'deki birlik ve beraberliği tesis etmek içindir. Nasıl olur bu, neyle olur bu? Aidiyet duygusunu vatandaşımızda geliştirirsek vatandaşın kendi vatandaş olduğu devlete ait sevgi bağlarını inşa edersek o zaman bu memlekette birlik ve beraberlik güçlenir ve biz bunu yapmaya çalıyoruz. Onun için AK Parti Türkiye'de yaşayan Kürtlerin de Türklerin de Arapların da Çerkezlerin de kim varsa hepsi için bir şanstır, bir fırsattır, bir imkandır, Türkiye'nin şansıdır. Niye? Şundan dolayı AK Parti Türkiye'nin 81 vilayetinde var. AK Parti bir bölge partisi değil. Partilere bakıyorsunuz birisi Türkiye'nin batısında var, doğusunda yok, birisi doğusunda var, batısında yok, birisi belirli bir bölgesinde var ama AK Parti her yerde var. 81 vilayetin 81'inde de var bugün Ak Parti meclis grubunda 80 vilayetten milletvekili var. Bu işte tek başına bizim milletimizin umudu olduğunu, umudu olmaya devam ettiğini gösteren en önemli gösterge budur. Bundan sonraki süreçte de bu olacak.'' Eker, iktidara geldiklerinde olağanüstü hali kaldırdıklarını ifade etti. 2002'de milletvekili adayı olduğu dönemde Diyarbakır'da bir yerden bir yere gittiklerinde arabaların durdurulduğunu, bagajların açıldığını, kimliklere bakıldığını ve insanların taciz olduğunu, rahatsız edildiğini dile getirdi. -''KAFA GÖZ KIRMAK...'' Türkiye'nin bir tarafının bir şekilde, öbür tarafının başka bir şekilde yönetildiğini, böyle bir şeyin olamayacağını vurgulayan Eker, şunları anlattı: ''Gelişmiş, demokratik, modern bir ülkede bir ülkenin toprağının iki ayrı kısmında iki ayrı yönetim olur mu? İki ayrı idare olur mu? Ama Türkiye bunu yaşıyordu. Biz gelir gelmez 2002 yılında iktidara geldikten hemen sonra olağanüstü hali kaldırdık. Bugün güneydoğudaki kardeşlerimizin belki bir çoğu unutmuştur bile o dönemdeki uygulamaları halbuki o dönemde biz geldiğimizde olağanüstü hal uygulaması vardı ve biz kaldırdık. Faili meçhuller vardı, bunların izleri vardı. İnsanlar evlerinden alınır götürülür bir daha haber alınmazdı. Şimdi dere yataklarında, asit kuyularında kemikler aranıyor, bunlar hangi ülkenin vatandaşlarınındı? Kim hangi, hatalı uygulamayla o sonucu doğurdu? Biz AK Parti olarak bunlara karşı mücadele verdik, bunları aydınlattık, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasında, hukukun egemen olduğu herkes için hukukun gerekli olduğu ve hukukun üstün kabul edildiği bir sistemi, bir düzenlemeyi hakim kılma çabasında olduk ve birçok uygulamayı değiştirdik, birçok düzenleme getirdik.'' Eker, demokratik sistem içinde sorunları çözmekten yana olduklarını belirterek, ''Kafa göz kırmaktan, mayın patlatmaktan, mayın döşemekten, kurşun sıkmaktan kimse bir netice alamaz, bunu da bu şekilde ilgililere ve bütün kamuoyuna söylüyoruz. Vatandaşımız da bizim ne yapmak istediğimizi biliyor ve vatandaşımız da bunun için AK Parti'ye destek veriyor'' diye konuştu.