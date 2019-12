-EKER: "TÜRKİYE'DE ET ÜRETİMİNİ ARTTIRACAĞIZ" DİYARBAKIR (A.A) - 11.07.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, "Türkiye'deki et üretimi artırmak tüketiciyi de, spekülasyonlara karşı koruma kararlılığındayız" dedi. Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret ederek ilin sorunları hakkında bilgi alan Eker, et fiyatları ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlarken, et fiyatlarında nisan ayından bu yana yüzde 17 oranında düşüş olduğunu bildirdi. Geçen hata bir kıpırdama olduğunu ve kendilerinin gereken tedbirleri aldığını anlatan Eker, ''Türkiye'de bizim üretimi sürdürmemiz gerekiyor. Yerli üretimi geliştirmemiz için projeler yapıyoruz. Türkiye'deki et üretimi artırmak tüketiciyi de, spekülasyonlara karşı koruma kararlılığındayız. Bu arada piyasanın ihtiyacını karşılamak için de, Et Balık Kurumunu görevlendirdik. Kasaplık canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. Bir dengede gelişecektir'' dedi. -REFERANDUM Eker, BDP'nin 12 eylül Anayasasından memnun olup olmadığının cevabını almaları gerektiğini belirtti. Türkiye'deki hem Türkleri, hem Kürtleri, herkesi, 12 Eylül Anayasası mutlu ediyor mu? etmiyor mu? bu sorunun cevabını vermeleri gerektiğini ifade eden Eker, şöyle dedi: ''Meclisteki Anayasa değişiklik paketlerinde kendileri oy kullanmayıp, milletvekillerinin iradesine ipotek koyup, onlara da mecliste hayır oyu kullandırmayanlar, hangi demokratik gelişmeden hangi demokrasiden, hangi demokratik haklardan ve Türkiye'nin hangi demokratik standartlarından bahsedebilir. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki, milletimizin önüne sandığı koyduğumuzda millet kendi geleceği açısından geçmişteki yaşadığı acıları dikkate alarak 12 eylül günü, o acıların başlangıcının yıl dönümünde, o anki demokratik uygulamaları bütünüyle hatırlayacaktır. Beklentilerin tamamını, bütün ihtiyaçları gideremese bile, bu imkanlarla Anayasadaki bu değişiklik önemli bir değişikliktir. Türkiye'de demokrasiden yana olanlar, demokratik standartların gelişmesini arzu edenler, bunun beklentisi içerisinde olanların, bu yönde evet oyu kullanacaklarını düşünüyorum. BDP, CHP ve MHP şimdi kim kiminle saf tutuyor? kim kiminle el ele?, kim bilerek veya bilmeyerek kimlerle saf tutuyor? milletimiz bunu görecek.'' -DOĞAYA 2 BİN KEKLİK SALINDI Bakan Eker, Valilik ziyaretinin ardından Karacadağ eteklerinde bulunan Alatosun beldesi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ''Karacadağ 1. Vefa Şenliği''ne katıldı. Şenlik açılışında konuşan Eker, şunları söyledi: ''Hayvancılığın bu bölgede geliştirilmesi bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesidir. Bu bölgede binlerce yıldır koyunculuk yapılıyor. Bölgede yetişmiş, bölgenin şartlarına uygun, bir koyun türü var. Bu Zom koyunudur. Biz Zom koyununun ıslahı ve geliştirilmesi projesini 2011 yılında hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında elinde bu koyunu bulunduran çiftçilerimize koyun başına 50 lira destekleme sağlayacağız. Bölgede buğday zararlısı süneye karşı ilaçlı mücadele yapıyoruz. Ekolojik dengeyi korumak maksadıyla 2 bin kekliği doğaya salıyoruz. Çünkü bu dağlar, süne zararlısının kışladığı yerlerdir. Keklikler bunların doğal avcısıdır. Keklik sayısını ne kadar artırırsak, süne ile o kadar iyi mücadele etme imkanı buluruz.''