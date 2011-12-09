T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Eker: "Deli danalı hayvanların Türkiye'ye satıldığı iddiaları doğru değil" ANKARA (A.A)

09 Aralık 2011 16:51

-Eker: "Deli danalı hayvanların Türkiye'ye satıldığı iddiaları doğru değil"  ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, deli dana hastalığı riski bulunan bazı ülkelerden canlı hayvanların Macaristan üzerinden Türkiye'ye satıldığına dair iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Bakan Eker, Türk Traktör sponsorluğunda çiftçilere 600 bin kitap dağıtılmasına ilişkin Rixos Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Eker, iddiların doğru olmadığını belirterek, şunları söyledi: ''Doğru değil, gazetedeki haberi yapan muhabire de söylenmiş, (bunu ben yazmadım benim haber merkezim yazdı) diyor. Bizden de öyle bir bilgi ulaşmadı. Sadece ithalat yapılan ülkelerde sıkı sağlık denetimlerimiz var. İthalat durdurulmuş falan değil, sadece kontroller sıkılaştırıldı. Şüphe duyulan bazı şeyler oluyor, bilgilerde kulak numarasıyla ilgili, yaşı, cinsiyetiyle ilgili bazı bilgiler karşılıklı check ediliyor. İthalat yapılırken, veteriner hekimlerimiz başında duruyor bunları kontrol ediyor, belgeyi alıyor evraktaki bilgi, aşıyla ilgili bilgilerde birtakım yanlışlıklar varsa, haliyle bunu check ediyor düzelttiriyor. Eğer bir problem yoksa geri zaten ithalat açılıyor. Bundan ayrı bir anlam, ayrı bir mana çıkarılması doğru değil. İthalat devam edecek sadece kontrol daha sıkı, daha dikkatli bir şekilde yapılıyor. Çünkü bazen yanlış görünürseniz, diyelim hayvanın küpesinde bir numara var, kağıt üzerinde bir rakam eksikse yanlışsa ondan şüphelenirsiniz, (buna bir dikkat edelim, nedir, neyin nesidir, acaba başka bir şey var mı) diye biraz daha dikkatle, özenle bu işlemleri yaparsınız. Mesele bundan ibaret.'' Eker, Macaristan Bulgaristan menşeli hayvanlarda birkaç olay olunca, bunun üzerinde sıkı bir şekilde kontrolün yapıldığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24