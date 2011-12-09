-Eker: "Deli danalı hayvanların Türkiye'ye satıldığı iddiaları doğru değil" ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, deli dana hastalığı riski bulunan bazı ülkelerden canlı hayvanların Macaristan üzerinden Türkiye'ye satıldığına dair iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Bakan Eker, Türk Traktör sponsorluğunda çiftçilere 600 bin kitap dağıtılmasına ilişkin Rixos Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Eker, iddiların doğru olmadığını belirterek, şunları söyledi: ''Doğru değil, gazetedeki haberi yapan muhabire de söylenmiş, (bunu ben yazmadım benim haber merkezim yazdı) diyor. Bizden de öyle bir bilgi ulaşmadı. Sadece ithalat yapılan ülkelerde sıkı sağlık denetimlerimiz var. İthalat durdurulmuş falan değil, sadece kontroller sıkılaştırıldı. Şüphe duyulan bazı şeyler oluyor, bilgilerde kulak numarasıyla ilgili, yaşı, cinsiyetiyle ilgili bazı bilgiler karşılıklı check ediliyor. İthalat yapılırken, veteriner hekimlerimiz başında duruyor bunları kontrol ediyor, belgeyi alıyor evraktaki bilgi, aşıyla ilgili bilgilerde birtakım yanlışlıklar varsa, haliyle bunu check ediyor düzelttiriyor. Eğer bir problem yoksa geri zaten ithalat açılıyor. Bundan ayrı bir anlam, ayrı bir mana çıkarılması doğru değil. İthalat devam edecek sadece kontrol daha sıkı, daha dikkatli bir şekilde yapılıyor. Çünkü bazen yanlış görünürseniz, diyelim hayvanın küpesinde bir numara var, kağıt üzerinde bir rakam eksikse yanlışsa ondan şüphelenirsiniz, (buna bir dikkat edelim, nedir, neyin nesidir, acaba başka bir şey var mı) diye biraz daha dikkatle, özenle bu işlemleri yaparsınız. Mesele bundan ibaret.'' Eker, Macaristan Bulgaristan menşeli hayvanlarda birkaç olay olunca, bunun üzerinde sıkı bir şekilde kontrolün yapıldığını söyledi.