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Yaşam

Ek yerleştirmeler başladı

Açıköğretim fakültesinin lisans ve ön lisans programlarına, ek yerleştirme için başvurular bugün başladı.

30 Kasım 2008 02:00

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin lisans ve ön lisans programlarına, ek yerleştirme için başvurular 1 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan lisans ve ön lisans programlarına, ek yerleştirme için başvurular 1 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin kontenjan sınırlaması olmayan lisans ve ön lisans programlarına ikinci ek yerleştirme için başvuru alacak.

Adayların ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilmeleri için 2008-ÖSS'de ÖSS SÖZ-1, ÖSS SAY-1, ÖSS EA-1 ve ÖSS-DİL puan türlerinin herhangi birinden en az 145 puan almış veya sınavsız geçiş hakkı bulunması gerekiyor.

Ek yerleştirmede, daha önce gerçekleştirilen merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş adaylar ile bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş ancak kesin kayıt yaptırmamış adaylar tercihte bulunabilecekler.

Sadece sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar, kılavuzdaki Tablo-3A'da sınavsız geçiş koşullarını sağladıkları açıköğretim ön lisans programlarından tercih yapabilecekler.

Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresli internet sitesinden 1-3 Aralık 2008'de yapılabilecek.

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