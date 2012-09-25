Ek yerleştirme tarihi açıklandı

ÖSYM, 2012-ÖSYS sonuçlarına göre ek yerleştirme yapılacağını bildirdi. Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini 27 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında yapacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2012-2013 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan ve 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandıktan sonra açılan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına 2012-ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, 27 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında başvuru merkezleri aracılığıyla (Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi iş saatleri arasında başvuru alacaklardır) veya internet üzerinden bireysel olarak yapacaklar.

2012-ÖSYS merkezi ilk yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ÖSYS'de Başvuru Merkezi olarak görev yapacak. Başvuru süresi uzatılmayacak.

Adaylar, tercihlerini Başvuru Merkezi aracılığıyla yaptıklarında ödeyecekleri 3 lira tutarındaki hizmet ücreti dışında başka bir ücret ödemeyecekler. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen tercih formları işleme alınmayacak.

Kılavuzda değişiklik olabilir, adaylar takip etmeli

Ek yerleştirme kurallarına ilişkin bilgilerin 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacağı ifade edilen duyuruda, başvuru yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri istendi.

Kılavuz ile tercih formuna ÖSYM'nin ''www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabileceği belirtilen duyuruda, kılavuz dağıtım ve satışının yapılmayacağı vurgulandı.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

''2012-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun kontenjan tabloları, program koşulları ve diğer tabloları 24-25 Eylül 2012 tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz adaylara ön bilgi amacıyla yayımlanacaktır. Tercih işlemlerinin başlayacağı 27 Eylül 2012 tarihine kadar zorunlu hallerde kılavuzda değişiklik yapılabilecektir. Adayların tercihlerini yapmadan önce 27 Eylül 2012 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden güncellenerek yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kılavuz basılı olarak dağıtılmayacağından adayların ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri yararlarına olacaktır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.''