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Yaşam

Ek yerleştirme başvuruları 8-13 Ekim’de

ÖSS sonucunda merkezi yerleştirme ile herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları, şanslarını “ek yerleştirme”de deneyebilecek. Boş kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme i

05 Ekim 2008 03:00

ÖSS sonucunda merkezi yerleştirme ile herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları, şanslarını “ek yerleştirme”de deneyebilecek. Boş kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme için 8-13 Ekim arasında başvuru alınacak.


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ile üniversitelere yeni tahsis edilen kontenjanlara ek yerleştirme yapacak. Ayrıca, üniversitelere kayıt işlemleri sonrasında boş kalan kontenjanlara da ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeye, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) başvuramayacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için hiçbir yere yerleştirilmemiş veya Açıköğretim Fakültesinin “kontenjansız programlarına yerleştirilmiş” olmak gerekiyor.

Üniversitelere merkezi yerleştirme sonucunda 17 bini ön lisans programlarında olmak üzere toplam 24 bin boş kontenjan kalmıştı. YÖK, üniversitelere toplam 8 bin 400 yeni ek kontenjan tahsis etmişti. Üniversitelerde, kayıtlardan sonra boş kalanlar hariç toplam 32 bin 400 kontenjan bulunuyor.

Ek yerleştirme ile üniversitelere girmeye hak kazanan adaylar, 20-22 Ekim arasında kayıt yaptıracak.

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