Ek transfer dönemi için TFF'ye başvuru!

Spor Toto 1. Lig'de Karabükspor ve Eskişehirspor'un lisans çıkaramaması, Süper Lig'de de Galatasaray başta olmak üzere bazı kulüplerin bazı noktalara transfer yapmaması, ek transfer dönemi taleplerini de beraberinde getirdi. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) bu kapsamda ekim ve mart aylarında birer haftalık mini transfer dönemi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.

TRT Spor'dan Barlas Ateşli konuya ilişkin TPFD başkanı Hakan Ünsal ile görüştüğünü belirterek şu mesajı paylaştı:

"Hakan Ünsal'la konuştuk. Ekim ve Mart aylarında birer haftalık mini transfer dönemi için TFF'ye resmi başvuru yapılmış. FIFA'nın 218 nolu genelgesi inisiyatifi federasyonlara bırakıyor. TFF isterse ek transfer dönemi mümkün. Fransa'daki sistemin uyarlanması üzerine çalışıyor. Fransa'da her kulübün transfer sezonu dışında bir yerli oyuncu transfer etme hakkı bulunuyor. Eskişehir ve Karabük özelinden gündeme gelen konu artık tüm kulüpler için düşünülüyor."

Barlas Ateşli, TPFD tarafından yapılan başvurunun fotoğrafını da Twitter hesabından paylaştı.