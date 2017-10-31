Ek Maddeler ile 31 Ekim Salı Spor Gündemi

(Özel) Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'den müthiş motivasyon, Başkan Bedir takımı Fenerbahçe maçına böyle hazırladı !

Kayserispor\'un Kadiköy\'de 3-1 skoru 3-3\"e getirmesinin sırrına DHA ulaştı

Fenerbahçe büyük fırsat tepti. Evinde Kayseri ile berabere kalarak zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman \"Valbuena hamlesini geç yaptım\" derken Kayserispor teknik patronu Sumudica \"Valbuena olsaydı berabere bitmezdi\" dedi.

BEŞİKTAŞ

16.30 Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek

17.00 Siyah-beyazlılar Monaco maçının son çalışmasını yapacak

MONACO

14.00 Fransa temsilcisi İstanbul\'a gelecek

18.15 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek

19.00 Monaco son çalışmasını yapacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ

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22:45 Basel - CSKA Moscow

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22:45 Celtic - Bayern München

22:45 Paris Saint-Germain - Anderlecht

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22:45 Atletico Madrid - Qarabağ Ağdam

22:45 Roma - Chelsea

- Grup D -

22:45 Olympiakos - Barcelona

22:45 Sporting Lisbon - Juventus

GALATASARAY

14.30 Gomis, Galatasaray Üniversitesi\'nde panele katılacak

Karabükspor\'un başında büyük takımları kök söktüren Tudor, Galatasaray\'da ise kayıp

SÜPER LİG

Süper Lig\'de son yılların en \'hırçın\' sezonu!

İlk 10 hafta itibarıyla, en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu

LA LİGA

Enes Ünal Levante\'ye nasıl transfer oldu?

BASKETBOL

Potada Avrupa mesaisi devam ediyor