Ek Maddeler ile 31 Ekim Salı Spor Gündemi

(Özel) Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'den müthiş motivasyon, Başkan Bedir takımı Fenerbahçe maçına böyle hazırladı !
Kayserispor\'un Kadiköy\'de 3-1 skoru 3-3\"e getirmesinin sırrına DHA ulaştı
Fenerbahçe büyük fırsat tepti. Evinde Kayseri ile berabere kalarak zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman \"Valbuena hamlesini geç yaptım\" derken Kayserispor teknik patronu Sumudica \"Valbuena olsaydı berabere bitmezdi\" dedi.
BEŞİKTAŞ
16.30 Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
17.00 Siyah-beyazlılar Monaco maçının son çalışmasını yapacak
MONACO
14.00 Fransa temsilcisi İstanbul\'a gelecek
18.15 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
19.00 Monaco son çalışmasını yapacak
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GALATASARAY
14.30 Gomis, Galatasaray Üniversitesi\'nde panele katılacak
Karabükspor\'un başında büyük takımları kök söktüren Tudor, Galatasaray\'da ise kayıp
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Süper Lig\'de son yılların en \'hırçın\' sezonu!
İlk 10 hafta itibarıyla, en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu
LA LİGA
Enes Ünal Levante\'ye nasıl transfer oldu?
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Potada Avrupa mesaisi devam ediyor