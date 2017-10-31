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Spor

Ek Maddeler ile 31 Ekim Salı Spor Gündemi

(Özel) Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den müthiş motivasyon, Başkan Bedir takımı Fenerbahçe maçına böyle hazırladı ! Kayserispor'un Kadiköy'de 3-1 skoru 3-3"e getirmesinin sırrına DHA ulaştı Fenerbahçe büyük fırsat tepti

31 Ekim 2017 12:41

(Özel) Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'den müthiş motivasyon, Başkan Bedir takımı Fenerbahçe maçına böyle hazırladı !
Kayserispor\'un Kadiköy\'de 3-1 skoru 3-3\"e getirmesinin sırrına DHA ulaştı
Fenerbahçe büyük fırsat tepti. Evinde Kayseri ile berabere kalarak zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman \"Valbuena hamlesini geç yaptım\" derken Kayserispor teknik patronu Sumudica \"Valbuena olsaydı berabere bitmezdi\" dedi. 

BEŞİKTAŞ
16.30 Şenol Güneş ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek 
17.00 Siyah-beyazlılar Monaco maçının son çalışmasını yapacak 

MONACO
14.00 Fransa temsilcisi İstanbul\'a gelecek 
18.15 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek 
19.00 Monaco son çalışmasını yapacak 

ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Grup A - 
22:45 Basel - CSKA Moscow  
22:45  Manchester United - Benfica  
- Grup B - 
22:45 Celtic - Bayern München  
22:45 Paris Saint-Germain - Anderlecht  
- Grup C -
22:45 Atletico Madrid - Qarabağ Ağdam  
22:45 Roma - Chelsea  
- Grup D - 
22:45 Olympiakos - Barcelona  
22:45 Sporting Lisbon - Juventus

GALATASARAY
14.30 Gomis, Galatasaray Üniversitesi\'nde panele katılacak 
Karabükspor\'un başında büyük takımları kök söktüren Tudor, Galatasaray\'da ise kayıp

SÜPER LİG 
Süper Lig\'de son yılların en \'hırçın\' sezonu!
İlk 10 hafta itibarıyla, en çok kırmızı kart gören takım Beşiktaş oldu

LA LİGA 
Enes Ünal  Levante\'ye nasıl transfer oldu?

BASKETBOL 
Potada Avrupa mesaisi devam ediyor 

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