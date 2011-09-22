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Ek harca erteleme ANKARA (A.A)

22 Eylül 2011 14:51

-Ek harca erteleme  ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - YÖK, bir derse 3 ve daha fazla kayıt yaptırılması ya da azami öğrenim süresi sonrasında ilave ders alınması durumunda, öğrencilerden alınan katkı payı/öğrenim ücretine ilave mali yükümlülüğü erteledi. YÖK, üniversitelere gönderdiği genelgede 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46'ncı maddesi ile 6111 sayılı Kanun'un 172'nci maddesinin yeniden düzenlendiğini hatırlattı. YÖK, söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yükseköğretim kurumları ve öğrenciler tarafından YÖK'e yapılan müracaatlarda yer verilen tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla genelgenin gönderildiğini belirtti. Genelgede, 2547 sayılı Kanunun 46'ncı maddesinin (ç), (d), (e), ve (f) fıkralarıyla ile ilgili düzenlemede belirtilen hallerde öğrenciler bakımından katkı payı/öğrenim ücretine ilave olarak mali yükümlülük getirildiği anımsatılarak, ilave mali yükümlülük getiren düzenlemelerin geçmişe etki edecek şekilde uygulanamayacağı vurgulandı.  Maddenin (ç) fıkrasındaki ''bir derse üç ve daha fazla kayıt yaptırılması'' ile (d) fıkrasındaki ''azami öğrenim süresi sonrasında ilave ders alınması'' durumunun, söz konusu fıkraların yürürlüğe girdiği tarihten sonra dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilen genelgede, daha önce alınan ders sayılarının hiçbir şekilde dikkate alınmayacağına vurgulandı.  Söz konusu fıkraların yürürlük tarihinin, öğrencilere ''hukuk güvenliği'' ve ''hukuki istikrar'' ilkesi gereğince fırsat tanıyacak şekilde ertelenmesine yönelik kanun çalışmasının başlatıldığı ve en kısa sürede sonuçlandırılacağı belirtilen genelgede, ilgili kanun değişikliğinin gerçekleştirileceği tarihe kadar öğrencilerden alınan katkı payı/öğrenim ücretine ilave mali yükümlülüğün ertelendiği kaydedildi.

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