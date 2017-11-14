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 (ek görüntüyle geniş haber) OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir kişi aracının içinde ölü bulundu

14 Kasım 2017 14:14

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir kişi aracının içinde ölü bulundu.
Kadıköy Acıbadem\'de yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 52 yaşındaki İbrahim Nar\'ın öldüğünü belirledi. Başından vurulduğu belirtilen Nar\'ın yanında silah bulundu. 
İbrahim Nar\'ın intihar etmiş olabileceği belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Otomobilin görüntüsü
-Camındaki kurşun deliği
-Polisin incelemesi
-Detaylar

14.11.2017 - 10.20 - Haber Kodu : 171114026

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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