(Ek Görüntüyle Geniş haber) BİNALİ YILDIRIM: BU REZİLLİĞE BİR SON VERECEĞİZ

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Camii\'nde cuma namazı kıldı. Yıldırım\'a MHP milletvekili Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye başkan adayları eşlik etti.

\"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİL \"

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım Büyükada\'daki fayton tartışmasıyla ilgili olarak, \"Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil\" dedi. Yıldırım, \"Hayvanlarda canlıdır. Bütün canlıları yaşatmak onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir. Hele hele yönetici sorumluluğunu taşıyorsanız bu daha önemli hale geliyor. Hayvanlara işkence edilerek onların kapasiteleri zorlanarak bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın faytonlarda kullanılan atlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Büyükada ve diğer adalar son yıllarda çok ziyaretçi aldı. Buna rağmen at sayısı azaldı. Buradaki sorun neyse oradaki faytoncularla esnafla görüşülerek konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi de gündeme gelecek\" dedi.



\"İSTANBUL PROJELERİYLE İLGİLİ 7 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BASINLA BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAĞIZ\"

Binali Yıldırım seçim çalışmaları ile ilgili olarak,\" İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak\'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız. Önemli olan bu süreçte bizim prensibimiz çok fazla konuşmak değil çok daha fazla dinlemek olacak\" dedi.

İMAMOĞLU\'NA BAŞARILAR DİLEDİ

Binalı Yıldırım Deniz Baykal\'a gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili olarak, \"Sayın Baykal\'ı ziyaret ettim. Doğrudur. Zihinsel fonksiyonları çok yerinde. Her şeyi çok iyi hatırlıyor. Çok moralli buldum. Eski günleri konuştuk. Yaşadığımız konuları. İzmir\'le ilgili birlikte yaptığımız işlerden bahsettik. Çok güzel karşıladı. Kendisine acil şifalar diliyorum\" diye konuştu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu\'na da başarılar dileyen Yıldırım, \"Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı teröre bölücülüğe karşı bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır. Şimdi yerel seçimlerde de İstanbul\'da ve diğer illerimizde halkımıza hizmet için bu yola çıkmış bulunuyoruz\" dedi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım daha sonra camiden ayrıldı.

