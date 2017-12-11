(Ek Görüntüyle Geniş Haber) BAKIRKÖY'DE BAŞINA DEMİR DÜŞEN BELEDİYE İŞÇİSİ ÖLDÜ 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Yıkım çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde, başına demir parçası düşen Bakırköy Belediyesi\'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde yıkımın devam ettiği Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde yaşandı. Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde görevli Mustafa Yılmaz, yıkımın olduğu alanda toz kalkmaması için sulama yapıyordu. Bu sırada yıkım yapılan tesisten Yılmaz\'ın başına demir düştü. Mustafa Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Haberi alır almaz olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile eski çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Yılmaz\'ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNLEM ALINMADI İDDİASI

Tesislerin işletmecisi Şerif Varan ise yıkım sırasında hiçbir önlem alınmadığını savunarak, \"Bu işçinin ölümünden belediye başkanı sorumludur. Acele ettirdi ve bu işçi öldü. Hiçbir güvenlik önlemi bir baret bile yok işçilerin kafasında. Bakırköy\'de ana avrat söverek arkadaşımız üzerine yürüdü\" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Cenazenin görüntüsü

-Polisin incelemesi

-Yıkım alanı

-Tartışma anı

-Varan\'ın konuşması

-Ölen işçinin fotoğrafı

-Genel ve detaylar

11.12.2017 - 10.42 - Haber Kodu : 171211023

11.12.2017 - 10.55 - Haber Kodu : 171211030

11.12.2017 - 11.06 - Haber Kodu : 171211034

11.12.2017 - 11.27 - Haber Kodu : 171211039



