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(Ek görüntüyle) BENZİNİ BİTEN ARACA HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI: 1 YARALI 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Osman BAKIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL(DHA)  İstanbul Şile'de yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı

24 Aralık 2018 21:27

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Osman BAKIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL(DHA) 
İstanbul Şile\'de yolda benzini biten araca arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada bir kişi başından ve ayağından ağır yaralandı.
Kaza 16.20 sularında  Şile Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre benzini biten otomobil sürücüsü yolun sağına yanaşarak aracı park etti. Bu sırada Ömerli istikametine ilerleyen bir hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazanın yaşandığı anda aracın önünde bekleyen araç sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kaldı. Araç ise çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlandı. Yaralı adama ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Ardından tesadüfen yoldan geçen bir doktor aracından inerek yaralı adamı güvenli bir şekilde hafriyat kamyonun altından çıkardı. Bu sırada yaralı adamın kardeşi sinir krizi geçirdi. Şok geçiren kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Başından ve ayağından ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. 

Görüntü dökümü
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(EK GÖRÜNTÜ)
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-Kazanın yaşandığı yer
-Yralılardan görüntü
-Detaylar
(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)
-Kazanın yaşandığı yer
-Şarampole yuvarlanan araç
-Otomobile çarpan hafriyat kamyonu
-Kamyon altında kalan yaralı adam
-Yaralı adamın kamyon altından çıkarılması
-Ambulansın olay yerine gelişi
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Ambulansın olay yerinden ayrılışı
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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