(ek görüntülerle geniş haber) GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN İFADESİ YURTDIŞINDA ALINACAK 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel\'in \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından yargılanmasına başlandı. Deniz Yücel\'in katılmadığı duruşmada, avukatının derhal beraat talebi reddedildi. Yücel\'in ifadesi yurtdışından istinabe yoluyla alınacak.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya, Almanya\'da yaşayan sanık Deniz Yücel katılmazken; avukatı Veysel Ok katıldı. Duruşmayı, Almanya Başkonsolosluğundan temsilciler ve Alman basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteciler de izledi.

Duruşmada, sanık Deniz Yücel\'in avukatı Veysel Ok, iddianamenin kolluk tarafından düzenlenen hiçbir şekilde hukuki olmayan tutanak ve belgeler esas alınarak düzenlendiğini savundu. Dosyada bulunan emniyet raporunun yasal olmadığı gerekçesiyle çıkarılmasını talep eden avukat Ok, \"Haklarında terör örgütü üyesi olduklarına dair hiçbir karar bulunmayan kişiler, terör örgütü üyesi gibi gösterilmiş ve müvekkil de bunlarla görüşmüş diye suçlanmıştır. Bu davada Deniz\'in dünyaya bakışı ve mesleği yargılanıyor. Haber yaptığı için yargılanıyor. Bir gazetecinin kimlerle görüşeceğini savcılık belirleyemez\" diyerek müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Avukat Veysel Ok\'un, savcılığın soruşturma sürecinde işlediği suçlara mahkemenin ortak olmaması gerektiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, \"Ne suç işlediğimizi açıklayın da biz de bilelim\" diyerek tepki gösterdi. Dosyadan belge çıkarılması talebini usul ve yasa hükmü olmadığı gerekçesiyle reddeden mahkeme heyeti, suçun niteliği ve yargılama yapılmasındaki zorunluluk gerekçesiyle derhal beraat talebini de reddetti.

İFADESİ İKAMETİNDE ALINACAK

Bunun üzerine avukat veysel Ok, müvekkilinin yurtdışında yaşadığını belirterek ifadesinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile teknik olarak mümkün değilse de istinabe yoluyla yurtdışından alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanık Deniz Yücel\'in ifadesinin yurtdışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına hükmetti. Duruşma, 20 Aralık tarihine bırakıldı.

AVUKATI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMADA BULUNDU

Duruşma sonrasında Deniz Yücel\'in avukatı Veysel Ok, adliye önünde bekleyen çoğunluğu Alman basın mensuplarına açıklama yaptı. Dava hakkında bilgi veren avukat Ok, \"Biz öncelikle beraat talep ettik. Çünkü iddianamenin hukuksuz delilerden ibaret bir iddianame. Bir yıllık bir tutuklamadan sonra ve bunun 10 ayı tecritte geçti ve karşımıza 3 sayfalık iddianame çıktı. Ve bir polis raporu çıktı. Bu polis raporunda Deniz Yücel\'in görüştüğü milletvekilleri, gazeteciler ve avukatlar, terörist olarak ifade edildi. Bunun hukuksuz olduğunu ve hukuksuz delillerin çıkarılmasını talep ettik\" dedi. Müvekkili hakkında derhal beraat talebinde bulunduklarını ve bunun reddedildiğini söyleyen Ok, ifadesinin yurtdışından alınacağını da belirtti.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017\'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat\'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018\'de Yücel\'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel\'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor.



Görüntü Dökümü

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-Avukat Veysel Ok açıklama

-Yabancı basın mensuplarına konuşurken..

-Genel ve detaylar