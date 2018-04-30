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(ek görüntülerle) - TAKSİM'DE 1 MAYIS HAZIRLIKLARI  

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -/İstanbul DHA 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı

30 Nisan 2018 13:31

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -/İstanbul DHA
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı\'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından getirildi. Saat 01.00\'dan itibaren ekipler tarafından TIR\'dan indirilen bariyerler, başta İstiklal Caddesi girişi, Cumhuriyet Anıtı çevresi gibi noktalara konuldu. 
 
Görüntü Dökümü:
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-TIR\'la getirilen bariyerler
-Bariyerlerin indirilişi
-Bariyerlerin İstiklal Caddesi girişine yerleştirilmesi
-Cumhuriyet Anıtı etrafındaki bariyerler
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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