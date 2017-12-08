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(ek görüntü ve bilgiyle) PENDİK'TE BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 KİŞİ KAYIP (3)

  * Denizdeki can pazarı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Pendik'te balıkçı teknesi battı

08 Aralık 2017 19:42

 

* Denizdeki can pazarı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Pendik\'te balıkçı teknesi battı. Pendik Marina\'nın yakınında meydana gelen olayda teknedeki iki kişiden biri denizde kayboldu. Henüz bilinmeyen nedenle alabora olan teknenin üzerine çıkarak çevredekilerden yardım isteyen kişi ise bölgeye gelen deniz polisi ekiplerince kurtarıldı. Kazazede, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaybolan 64 yaşındaki Adil Sönmez\'i ise arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yürütüyor. Öte yandan olay yerine gelen Sönmez\'in yakınları sinir krizi geçirdi. 


Görüntü Dökümü:
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Ek görüntüler
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-Cep telefonu görüntüsü
-Deniz polisinin gelişi
-Kurtarma çalışması
-Aktüel görüntüler
-Dalgıçların aramaları 
-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:
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-Denize düşen kişiyi kurtarma çalışmaları
-Deniz polisinin çalışması
-Detaylar

08.12.2017 - 15.44 - Haber Kodu : 171208142
08.12.2017 - 16.07 - Haber Kodu : 171208159

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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