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(Ek görüntü ve bilgilerle) KİTAP FUARININ SON GÜNÜNDE KATILIM YOĞUN OLDU...

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA 37

18 Kasım 2018 20:33

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA
37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nın son gününde vatandaşların katılımı yoğun oldu. Beylikdüzü\'nde düzenlenen ve 10 Kasım\'da başlayan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bugün sona eriyor. Kitap fuarının son gününde vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan ziyaretçinin katıldığı fuarda, çocuklar da aileleriyle birlikte kitap stantlarında gezdi. Çok sayıda vatandaş da kitap alışverişi yaptı. 
Öte yandan, son saatlerinde kitap fuarını gezmek için gelenleri çokluğu nedeniyle, araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. 

Görüntü Dökümü
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-Kitap stantları
-Fuarı gezen ve kitap karıştıran insanlar
-Genel ve detaylar
- Fuar önündeki araç yoğunluğu
-Üst geçitteki kalabalık


 

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