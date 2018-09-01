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(Ek görüntü ve bilgilerle ) FATİH'TE TOMA DEVRİLDİ....

Haber-Kamera Hüseyin COŞKUN  İSTANBUL DHA Fatih'te virajı alamayan TOMA devrildi

01 Eylül 2018 13:21

Haber-Kamera Hüseyin COŞKUN  İSTANBUL DHA
Fatih\'te virajı alamayan TOMA devrildi. Kazada TOMA\'da bulunan polisler yara almadan kurtuldu. Kaza saat 07.30 sıralarında Fatih Topkapı Altgeçidi Merter istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TOMA virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA\'nın içinde bulunan polisler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken TOMA kaldırıldı, yol trafiğe açıldı. 

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-TOMA\'dan görüntü
-Trafikten görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-TOMA\'nın kaldırılması
-Genel ve detaylar 

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