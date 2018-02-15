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Ek Fotoğraflarla// İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladı

Çağatay KENARLI - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) çalışmaya başladı

15 Şubat 2018 15:59

Çağatay KENARLI - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) çalışmaya başladı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan EDS\'nin yeni yayınlanan usul ve esaslara göre sisteminde eklemeler yapılarak faaliyete geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, \"İstanbul genelinde \'Kırmızı ışık\', \'Ortalama hız\', \'Park\', \'Emniyet şeridi\', \'Tramvay yolu\', \'Ters yön\', \'Yaya yolu\', \'Ofset taralı alan\', \'Dönüş yasağı\' ve \'Mobil ihlal tespit sistemi\' olmak üzere faaliyete geçirilen 455 ihlal tespit sistemi ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarını trafik para cezası düzenlenmeye başlanmıştır\" denildi.

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