(Ek fotoğraflarla geniş haber) - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'de ilk kez metilamin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi. Villada gözaltına alınan şüphelinin geçmişte Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi. Baskın anı polis kameraslarına kaydedildi.

İstanbul\'da bir villaya ve depoya yapılan baskında, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ecstacy hap, 9 kilo 500 gram matamfetemin ve 14 kilo 848 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eşzamanlı iki operasyon yaptı.

1 SAATTE 10 BİN UYUŞTURUCU HAP ÜRETİYORLAR



Narkotik polislerinin ilk yaptığı operasyon kapsamında Beykoz Riva\'daki bir villada uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin, 350 bin ecstacy hap, hap baskı makinası, dijital terazi, karıştırıcı, hap kurutma fırını, 2 kaynatıcı, cam fanuslar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 720 lira ele geçirildi. Operasyona Narkotik dedektör köpegi \'Fırtına\'da katıldı. Operasyon kapsamında Tarık A. ve Arda İ.G. yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye\'de ilk kez ele geçen metilamin maddesinin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi.



ESKİ VÜCUT GELİŞTİRME TÜRKİYE ŞAMPİYONU ÇIKTI



Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan Tarık A.\'nın geçmişte vücut geliştirme Türkiye Şampiyonu olduğunu belirledi. Şüphelilerin 1 saatte 10 bin uyuşturucu hap imal ettiklerini tespit etti.

14 KİLO 848 KRAM KOKAİN, 9 KİLO 500 GRAM METAMFETAMİN



İkinci operasyon ise aynı gün Çatalca\'da bulunan çiftliğe yapıldı. Polis ekipleri depoda 9 kilo 500 gram metamfetemin, 14 kilo 848 gram kokain, 21 kilo 930 gram katı ve sıvı kimyasal madde ele geçirdi. Şüphelilerin kokainleri bebek bezine emdirdiği ve valiz tabanına gizlediği belirlendi. Operasyon kapsamında M.A., Z.A., F.A., İran vatandaşı P.A.A., Özbekistan vatandaşı M.S., İngiltere vatandaşı D.L.P., Arnavutluk vatandaşı N.K. yakalanarak gözaltına alındı.



4\'Ü YABANCI 9 KİŞİ TUTUKLANDI



Baskınlar polis kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Operasyonlar kapsamında 4\'ü yabancı uyruklu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin sevk edildikleri adliyelerde çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

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