(Ek bilgiyle)MİNA BAŞARAN VE 2 ARKADAŞI SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR

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 BABA HÜSEYİN BAŞARAN'IN GÖZYAŞLARI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5

15 Mart 2018 22:15

 BABA HÜSEYİN BAŞARAN\'IN GÖZYAŞLARI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
İran\'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı\'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii\'ne getirildi.  Mina Başaran\'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran da camiye geldi. Güçlükle ayakta durduğu görülen baba Başaran, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Başaran tabut başında annesi Şeyda Başaran\'a sarılarak ağladı.

Görüntü Dökümü:
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- Başaran\'ın görüntüsü
- Başaran\'ın ağlaması
- Yakınına sarılması
- Yakının tepki göstermesi
- Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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