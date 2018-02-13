(ek bilgiyle yeniden) Hrant Dink davasında 2 tahliye

Ümit TÜRK İstanbul / DHA

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Şubat\'ta görülen duruşmada tutuklu sanıklar Veysal Şahin ve Okan Şimşek\'in tutukluluğa yaptıkları itirazı kabul ederek tahliyelerine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlileri Okan Şimşek ve Veysal Şahin\'in tahliye edilmesine karar verdi. Şimşek ve Okan 12 Şubat\'ta görülen duruşmada tutukluluklarına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tahliyelerine karar verdi. Tahliye kararında, “İstihbarat faaliyeti sonrasında düzenlenmesi gereken görev sonuç raporuyla ulaşılmak istenen gayeye sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin\'in aldıkları bilgiyi sıralı amirlerine gecikmeksizin iletmeleriyle ulaşılması, tutuklu kaldıkları süre, sanıkların Bylock programı kullanmadıkları, sanık Veysal Şahin\'in Bank Asya\'da hesabının bulunmaması, sanık Okan Şimşek\'in Bank Asya\'da hesabı bulunmasına rağmen herhangi bir para hareketinin bulunmadığı, sanıkların üzerine atılı suçun vasfının değişmesi ihtimali, tutuklamanın bir tedbir oluşu\" ifadelerine yer verdi. Mahkeme sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Davada tutuklu sanık sayısı 11\'den 9\'a düştü.



