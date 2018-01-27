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(ek bilgiyle) TEM'DE KAZA YOĞUNLUĞU 

  Haber-Kamera: Ahmet KONANÇ-İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşandı

27 Ocak 2018 12:02

 

Haber-Kamera: Ahmet KONANÇ-İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. 
Sabah erken saatlerde TEM otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde bir kamyonet ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametine bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yapan araçlar
-Trafikten görüntü
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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