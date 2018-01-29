 (ek bilgiyle) HDP PENDİK İLÇE BİNASINA SALDIRI: ADLİYEYE SEVKEDİLEN 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Çağatay KENARLI - Ramazan EĞRİ- İstanbul DHA

HDP Pendik ilçe binasına düzenlenen saldırıyla ilgili adliyeye sevkedilen 8 kişi serbest bırakıldı.

Pendik Hatboyu Caddesi\'ndeki HDP İlçe binasına dün akşam saatlerinde kapıyı kırarak içeriye giren bir grup, eşyaları tahrip etti.

Grubun ayrılırken de eşyaları ateşe verdiği belirtildi. İhbar üzerine binaya polis ve itfaiye sevk edildi. Cadde polis tarafından kapatılırken, itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Olay sonrası polis operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonucu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8\'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

SERBEST KALDILAR

Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen 8 kişi, \"Yangın çıkarma\" ve \"Genel güvenliği tehlikeye sokma\" suçlarından soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. 8 kişi, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Binadan yükselen dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Polis ekiplerinin caddeyi kapatması

-Çevrede alınan güvenlik önlemleri