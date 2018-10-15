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(Ek bilgiyle) - Suudi heyet İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde (2)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi

15 Ekim 2018 17:39

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne geldi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacak. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Olayı soruşturan heyet, 10 araçla saat 13.30 sıralarında Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne geldi. Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyetin ilgili birimlerle görüşme sağladıkları öğrenildi

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