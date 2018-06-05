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(Ek bilgiyle) - Basın Ekspres Yolu'nda bakır yüklü TIR devrildi; 2 şerit trafiğe kapandı

 Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi

05 Haziran 2018 17:07

 Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) TEM bağlantı yolunda bakır yüklü TIR devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşandı. Olay yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın\'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41RR 480 plakalı bakır yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. TIR\'dan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

(FOTOĞRAF)

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