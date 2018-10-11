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(Ek bilgilerle)KURTKÖY'DE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI :5 YARALI (4)

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı

11 Ekim 2018 21:11

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı. 
Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik  akışı yan yoldan sağlanıyor. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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