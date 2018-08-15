/ek bilgilerle / Sultanbeyli'de hastane çatısında yangın 

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - SULTANBEYLİ\'de bulunan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı.

Sultanbeyli\'de bulunan özel hastanenin çatısında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Hastalar hemen tahliye edildi.

Depo olarak kullanılan çatı katında başlayan yangına müdahale için Sultanbeyli, Yenişehir, Yenidoğan ve Kartal itfaiye grupları sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

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