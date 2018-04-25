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(Ek Bilgilerle) OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ BEŞİKTAŞLI 3 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

* Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Quaresma'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alınacak

25 Nisan 2018 15:46

* Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Quaresma\'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alınacak.

* Olaylara ilişkin gözaltı sayısı 45 oldu.

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı kupa maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Quaresma\'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alınacak.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Savcılığın soruşturma kapsamında Şenol Güneş,  Caner Erkin ve Ricardo Quaresma\'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 45 OLDU
Derbinin tatil edilmesine neden olan olaylara ilişkin gözaltı sayısı ise 45\'e yükseldi. Gözaltında bulunanlar arasında Şenol Güneş\'e çakmak atarak yaralanmasına neden olan S.D. de bulunuyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
 

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