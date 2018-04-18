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(Ek bilgilerle) KILIÇDAROĞLU'NUN AMCASI KARABULUT HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut(86), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

18 Nisan 2018 23:09

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun amcası Mehmet Karabulut(86), İstanbul\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Koşuyolu Kalp Hastanes\'nde bir süredir tedavi gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün İstanbul\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastaneden alınan Karabulut\'un cenazesi, İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi\'ne götürüldü.
Yarın cemevinde saat 13.00\'de düzenlenecek cenaze törenin ardından Karabulut, Tunceli\'ye götürülerek Nazımiye\'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Mehmet Karabulut\'un fotoğrafı

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