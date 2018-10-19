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(ek bilgilerle) İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 GÖZALTI

  Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Çağatay KENARLI- Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA  İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

19 Ekim 2018 16:18


 
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Çağatay KENARLI- Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da 6 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Silivri\'de çok sayıda adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyona 34 ekip katılarak önceden belirlenen adreslere baskınlar yaptı. 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemleri için Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Özel Harekât ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin adreslere girişi
-Genel ve detaylar
19.10.2018 - 07.53 Haber Kodu : 181019009

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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