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(EK BİLGİLERLE) HASTANEDE TARTIŞTIĞI GÖREVLİYİ ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA SİLAHLA VURDU 

  *Yakalanan 2 şüpheliden M

09 Ekim 2017 14:13


 
*Yakalanan 2 şüpheliden M.C.\'nin 8 \"Hırsızlık\", 2 \"Uyuşturucu Kullanma\" ve 2 \"Gasp\" olmak üzere toplam 12 suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. 

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA - 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde çalışan hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit (27) bir hasta yakını tarafından önce bıçaklandı sonra da silahla vuruldu.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli akrabasını getirdiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde bilinmeyen bir nedenle hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit ile tartıştı. Şüpheli kişi Yiğit\'i önce bıçakladı, ardından da kaçmaya çalışan Yiğit\'in arkasından silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yiğit, ağır şekilde yaralandı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla hastanenin önünde taksicilik yapan Turan Kaleli de (51) ağzından yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Yiğit\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaçmaya çalışan şüpheliler Y.C. ile kardeşi M.C. erkek şahıslar yakalanmış, şüphelilerden M.C.\'nin 8 \"Hırsızlık\", 2 \"Uyuşturucu Kullanma\" ve 2 \"Gasp\" olmak üzere toplam 12 suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin ilgili adli işlemlerin devam etmektediği belirtildi. 
Olay sonrası hastanenin acil servisi gece saat 01.00\'den itibaren kapatılmış, gelen hastalar ise diğer hastanelere yönlendirilmişti. 

Görüntü dökümü:
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Hastaneden genel ve detay görüntü
Kapalı olan acil servisten görüntü
Hastanede bekleyen polis aracı (akrep)
Genel ve detaylar

09.10.2017 - 07.19 - Haber Kodu : 171009009
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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