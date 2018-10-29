(EK BİLGİLERLE) GAZİOSMANPAŞA'DA KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS MEMURU BIÇAKLA YARALANDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir polis bacağından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı. Olay saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde bulunan pastane sahibi ile bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerinin yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga büyüdü. Olayın ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga edenleri ayırmak isteyen polis memuru Y.T., bıçak darbesiyle bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında darp sonucu yaralanan ismi bilinmeyen bir kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Özel Harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir sopa ve bıçak olduğunu tespit edildi. Yaşanan kavga sırasında bir aracın camı kırılarak araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerin çalışmaları

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Kavgada zarar gören araçtan görüntü

-Genel ve detaylar

