T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (ek bilgilerle) AVRASYA TÜNELİ'NDEN GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM GELDİ

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi

31 Ocak 2018 21:19

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA
Avrasya Tüneli\'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren  tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL\'den 21 TL\'ye minibüsler için ise 24,90 TL\'den 31,50 TL\'ye yükseltildi.
20 Aralık 2016\'da açılan Avrasya Tüneli, İstanbul\'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor. Avrasya Tüneli\'nde otomobiller için geçiş ücretinin 1 Şubat 2018\'e kadar ilk etapta  4 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacağı açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Tünelden arşiv görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Erhan TEKTENDHA Avrasya TüneliBuTLAralıkAvrasya TüneliKDVTürk LirasıGörüntü Dökümü Tünelden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24