(Ek bilgilerle) - Kuruçeşme'de İETT otobüsü kaza yaptı: 9 yaralı

Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Kuruçeşme\'de yokuş aşağı inerken freni patlayan İETT otobüsü istinat duvarına çarptı. Kazada şoförle birlikte 9 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Beşiktaş Kuruçeşme Çağrı Sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kuruçeşme-Beşiktaş hattında görev yapan 34 TP 5935 plakalı Birol Yavuz\'un kullandığı İETT otobüsü, yokuş aşağı inerken otobüsün freni patladı. Yokuş aşağı kayan otobüs bir okulun istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü ve 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolcular büyük panik yaşandı. Vatandaşların yardımıyla ve kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan yaralılar, yol kenarında ambulansların gelmesini bekledi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde yokuş aşağı kayan otobüsün yol kenarında yürüyen kadına çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Yokuş aşağı hızla kaymaya başlayan otobüs daha sonra okulun istinat duvarına çarptığı görülüyor.

KAZA YAPAN OTOBÜS ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kaza yapan otobüsü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kaza yerine gelen vinç yardımıyla otobüs yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İETT\'DEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kazanın ardından İBB\'den yazılı açıklama yapıldı. Kazanın otobüsün frenin patlamasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada \"Bu sabah 10.29\'da 57UL Kuruçeşme-Beşiktaş hattında görev yapan 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün ilk tespitlere göre freni patlamıştır. Freni patlayan otobüs, havanın yağışlı, zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi, Çağrı sokak üzerinde bulunan istinat duvarına çarpmıştır. Otobüste bulunan yolculardan 8 vatandaşımız ve şoför personelimiz olmak üzere 9 kişi hafif olarak yaralanmıştır. Yolculardan 2\'si ayakta tedavi edilmiş olup, 7\'si tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir\" denildi.

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