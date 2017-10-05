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 (ek bilgilerle) - ESENLER'DE ARACA KAZMA, SOPA VE TAŞLARLA BÖYLE SALDIRDILAR

-  Saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracı vardı

05 Ekim 2017 19:42

-  Saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracı vardı.

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Esenler\'de bir grubun kazma, sopa ve taşlarya bir araca saldırmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Esenler Kazım Karabekir Mahallesi\'nde meydana geldi. Ellerinde kazma, taş ve sopalar bulunan grubun trafiğin durduğu caddede bağırarak ilerlediği görülüyor. Aralarında kadınların da bulunduğu grubu gören bir sürücü manevra yaparak geri dönmek istiyor. Ancak bu araç birden grubun hedefi haline geliyor. 

POLİS ARACININ YANINDA SALDIRDILAR
Sürücü ve yanındaki arkadaşı aracı terkederek kaçıyor. Öfkeli grup sürücü ve arkadaşına dokunmuyor ancak sahipsiz kalan aracı kazma, sopa ve taş ile adeta parçalıyor. Bu sırada  saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracının olması dikkat çekiyor. Ekip aracının başka bir olay için o sokakta olduğu ve içinde polis olmadığı belirtildi. Saldırı sonrası araç kullanılamaz hale geliyor. Saldırı sırasında çevredekilerin kaçışması da güvenlik kamerasına yansıyor. Çok sayıda polis ekibi olay yerine takviyeye geliyor. Saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken emniyetten henüz olayın içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı. 

Görüntü Dökümü:
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-Grubun araçların arasında ilerlemeleri
-Manevra yapan araç
-Yanındaki polis ekibi
-Grubun saldırması
-Sürücü ve arkadaşının kaçması
-Yaşanan arbede
-Polisin gelmesi


05.10.2017 - 12.27 Haber Kodu : 171005049

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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