T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Ek bilgilerle) - 30 ilde hakim ve savcı adaylarına FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

 Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA)  FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi

16 Mart 2018 14:11

 Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA)  FETÖ\'nün \'Çalışma Evleri\' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 30 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli hakkında gözaltın kararı bulunuyor. 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA  FETÖEvleriKaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüPolisFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24