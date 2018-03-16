(Ek bilgilerle) - 30 ilde hakim ve savcı adaylarına FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün \'Çalışma Evleri\' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 30 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli hakkında gözaltın kararı bulunuyor. 30 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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