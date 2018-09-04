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(ek bilgi ve görüntülerle) KOMPRESÖR PATLADI : 1 ÖLÜ 1 YARALI (2)

  Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Tuzla'da İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı

04 Eylül 2018 17:53

 

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Tuzla\'da İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi\'nde (İTOS) bir iş yerindeki kompresör patladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerden Ramazan Ulu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçinin ise tedavisi devam ediyor. Olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor. 
 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-İş yeri
-Polis ekipleri
-Güvenlik önlemleri
-Genel ve detaylar
 

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